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オルフェオン 75 ML DIPTYQUE 香水 ORPHEON
商品番号 O37082166696
商品名

オルフェオン 75 ML DIPTYQUE 香水 ORPHEON
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディプティックオードパルファンオルフェオン75MLDIPTYQUE香水商品状態：新品未開封内容量：75ml購入時期：2023年9月商品説明1960年代初め、パリのサン・ジェルマン地区は、夜のジャズクラブから流れ出すリズムや芸術家たちの出逢いによる活気であふれていました。人々はエレガントかつ湧き立つような熱気を帯びたムードの中、世界について語り合ったり、ダンスをしたり、笑い溢れる楽しいひと時を過ごしていました。タバコからくゆる煙の渦巻きとおしろいのパウダリーな残り香が混ざり合い、店内の古色を帯びた木製品に留まります。ミドルノートのあたたかみのあるトンカビーンズ、シダーの深み、そしてジュニパーベリーの生き生きとした香りが、忘れられない場所の雰囲気を想起させます。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。自宅保管品になりますので細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はお控えください。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします
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