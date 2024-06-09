新品ジョー マローン イングリッシュペアー\u0026フリージアコロン EDC 100ml

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ご覧いただきありがとうございますジョーマローンJOMALONEイングリッシュペアー＆フリージアコロンEDCSP○即購入OKです☆◯値下げできません☆商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。ジョーマローンロンドンのno.1人気の香りです。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！