ジェラートピケ　gelato pique ベビーパジャマ

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gelatopiqueベビーパジャマ出産祝いでいただきましたが、サイズアウトしてしまったのでお譲りいたします。撮影のために開封しましたが、クローゼットにて保存しています。プレゼント用でいただいのでプレゼント用に包装されたまま発送しますので、贈り物にもできると思います☺︎サイズ:70-80パンツ:5170円（税込）パーカー:6930円（税込）着払いの場合上下セットで5600円にいたします。お値下げもいたしますので、お気軽にコメントくださいバラ売りパンツ:3000円パーカー:5000円