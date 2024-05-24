【値下げSALE】TOCCA　ダッフルコート　120サイズ

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柄・デザイン···無地カラー···ブルー着丈···ミドルフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬左ポケットにTOCCAロゴ入りプレートが取り付けられています。エレガントながら保温性、機能性ありです。裏地はTOCCAロゴ入りサテン地です。クラシカルな品のあるコートです。表地：羊毛87%、カシミヤ13%襟、手首の付近に少し毛玉ができていますが、着用回数は2〜3回のみとなっています。