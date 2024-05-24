ベッツィ風　リバティ風　スモッキング　ブラウス　チュニック　花柄　女の子　120

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カラー...ブルー柄・デザイン...花柄季節感...春,秋こちらで新品を購入させて頂き、娘が一度短時間着用しました。青 ブルー 水色チュニック ブラウス丸襟スモッキング 刺繍ノーブランド最初から素材タグありません。薄手のコットン、綿素材かと思います。袖口ゴム入りリバティ風 ベッツィ風の花柄。総柄。華やかでとても素敵な模様です❀どうぞ宜しくお願い致します(⁠*^⁠^⁠*)