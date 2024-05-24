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- ベッツィ風 リバティ風 スモッキング ブラウス チュニック 花柄 女の子 120
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商品詳細
カラー...ブルー柄・デザイン...花柄季節感...春,秋こちらで新品を購入させて頂き、娘が一度短時間着用しました。青 ブルー 水色チュニック ブラウス丸襟スモッキング 刺繍ノーブランド最初から素材タグありません。薄手のコットン、綿素材かと思います。袖口ゴム入りリバティ風 ベッツィ風の花柄。総柄。華やかでとても素敵な模様です❀どうぞ宜しくお願い致します(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/smear528904.html
http://narcologia.ru/goods/update645395.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei6571.html
ベッツィ風 リバティ風 スモッキング ブラウス チュニック 花柄 女の子 ...
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