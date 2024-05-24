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ベッツィ風　リバティ風　スモッキング　ブラウス　チュニック　花柄　女の子　120
商品番号 H26018217294
商品名

ベッツィ風　リバティ風　スモッキング　ブラウス　チュニック　花柄　女の子　120
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 390,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー柄・デザイン...花柄季節感...春,秋こちらで新品を購入させて頂き、娘が一度短時間着用しました。青　ブルー　水色チュニック　ブラウス丸襟スモッキング　刺繍ノーブランド最初から素材タグありません。薄手のコットン、綿素材かと思います。袖口ゴム入りリバティ風　ベッツィ風の花柄。総柄。華やかでとても素敵な模様です❀どうぞ宜しくお願い致します(⁠*^⁠^⁠*)
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