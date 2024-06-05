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【1点限り！】Bluey ブルーイPC ノートパソコン風おもちゃ
商品番号 A54773749827
商品名

【1点限り！】Bluey ブルーイPC ノートパソコン風おもちゃ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Blueyの最新おもちゃです！オーストラリアでも発売されたばかり。今回一点飲みの販売です。VTechのBlueyGameTimeLaptopで10このゲームが楽しめます！Blueyをテーマにしたラップトップはロールプレイを促進し、文字、数字、問題解決スキルなどを探求する5つのモードと10のアクティビティが。英語が身近に感じられるため、知育用トイとしてもおすすめです。ブルーイがダムの壁を埋めて雨を防ぐのを手伝ったり、ブルーイのダンスを見て音楽に楽しいサウンドを追加したり、ブルーイボタンを押してブルーのお話を聞いたりできます。ブルーイとビンゴのリアルボイスも収録。バックライト付きLCDスクリーン、1～10の数字ボタンを含むQWERTYキーボード、クリックティックトラックパッドを備えています。200以上のメロディー、サウンド、フレーズが一台に。電池は単三電池2本必要です。大切にオーストラリアからもちかえりましたが、箱に若干のやぶれ、凹みがあります。ご了承いただきますようお願い致します。◎即購入可能です出来るだけ早い発送を心がけています。海外製品のため、プリントのズレ、一部ペイントはげなどある場合がございます、ご理解ある方よろしくお願い致します。まとめ買い購入以外のお値下げ交渉御遠慮ください。※bluey商品他、多数出品しています。まとめ買いご希望の方は、購入前にご連絡いただけましたら送料をお気持ちですがお値下げしますので、ご連絡ください。専用ページを作成します。ページ作成後2日以上経っても購入されない場合は、ページを取り下げさせていただきます。尚、全て先にご購入いただいた方に販売させていただく予定です。以下ハッシュタグから出品商品をご覧いただけます。＃じゃすりらの出品
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