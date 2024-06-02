福岡ダイエーホークス　福岡ソフトバンクホークス　応援メガホン　4本セット

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商品詳細
福岡ダイエーホークスと福岡ソフトバンクホークスの応援メガホンです。引越をして飾るところがなくなったので、ホークスファンの方にお譲り出来ればと思います。球団のロゴシールが貼ってない裏面に、懐かしい選手の直筆サインが入っています。写真3枚目：三瀬幸司選手＃57、寺原隼人選手＃20、 馬原孝浩選手＃14写真4枚目：トニー・バティスタ選手＃77 表面には球団のロゴシールを剥がした跡が 残っています（写真5枚目）写真6枚目：斉藤和巳選手＃66写真7枚目：星野順治選手＃33、新垣渚選手＃18三瀬幸司寺原隼人馬原孝浩斉藤和巳星野順治新垣渚直筆サイン
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