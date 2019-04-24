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長嶋茂雄　ユニフォーム　tシャツ　読売ジャイアンツ　大谷翔平
商品番号 Y49452592962
商品名

長嶋茂雄　ユニフォーム　tシャツ　読売ジャイアンツ　大谷翔平
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長嶋茂雄さんのtシャツ、ユニフォームです。新品未使用。ですが畳じわあり。(７枚目)目立ちにくい汚れあり。フリーサイズ平置採寸着丈　約72cm身幅　約51cm素人採寸なので誤差があります。宜しくお願いします。野球チーム...読売ジャイアンツ
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