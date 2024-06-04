【ZETT 硬式バット】野球　木製バット　83cm 900g 美品

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【こちらの商品は即購入OKです】・ZETT（ゼット）硬式用 木製バット長さ/83cm重さ/900gカラー/ナチュラル×ブラック・状態購入後に数回試打軟式ボールを打った程度です硬式ボールは打っておりませんので凹み、歪みなどはありません。１箇所1mm程度の塗装剥がれあり。写真参照ください。全体的に綺麗でまだまだ使えるバットです。$$2000