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オリックス・バファローズ 福田周平 選手 2019 サード ユニフォーム
商品番号 Y79482945049
商品名

オリックス・バファローズ 福田周平 選手 2019 サード ユニフォーム
ブランド名 デサント
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファンクラブ配布のユニフォームに背番号シートを貼り付けたものになります複数回使用していますが目立った傷はありません発送前にアイロン掛け致しますLサイズです(173cmですが丁度良いくらいです)ご新規ファンで過去グッズを集めておられる方如何でしょうか野球チーム···オリックス・バファローズ種類···ユニフォーム
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