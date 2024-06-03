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アンブロ ピステ ナイロン ポリエステル トップス
商品番号 D17104765417
商品名

アンブロ ピステ ナイロン ポリエステル トップス
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

❗❗❗プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします❗❗❗アンブロUMBROナイロントップスピステジャケットトレーニングウォームアップウェアUBS4226裏地なしポケットなし国内正規品100％POLYESTERポリエステル使用感少なめ、コンディション良好です。状態は画像で確認して下さい。カラーはネイビー表記サイズ「O」大きいサイズ　ビッグシルエットオーバーサイズ身幅→62着丈→72ゆき丈→89素人採寸です。誤差はお許し下さい。肩はラグランスリーブ✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡12w1334
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