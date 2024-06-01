北海道日本ハムファイターズ レジェンドレプリカユニフォーム 2014 Sサイズ

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商品詳細
未開封!!自宅保存品ですので、未開封ですがビニールが所々シワあります。ユニフォーム自体に問題はありません。折りたたんでらくらくメルカリ便で発送致します。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ種類···レプリカユニフォーム
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