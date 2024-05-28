Hummel ナイロンジャケット

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商品詳細
Hummelナイロンジャケットです。昨年、頂いたもので、サイズが合わず出品します。着丈約78cm、身幅約51cm、タグにはチェスト94~98、身長172~178cmの記載あり。#ヒュンメル#Hummel#ジャケット
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