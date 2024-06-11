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- ‼️値下げ‼️チェルシーユニフォーム ケパアリサバラガ
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカーチェルシーFCジャンル（スポーツ選手）···サッカーチェルシーFCケパアリサバラガのユニフォームです着用はしてませんが洗濯した時に少し色移りした箇所があります(写真三枚目参照着る用ではなく飾る用に購入したので大きめのXXLサイズになります新品で購入しましたがあくまで中古品になりますので神経質な方は御遠慮下さいサッカープレミアリーグブンデスリーガリーガ・エスパニョーラバイエルンバーゼルポルトユヴェントスマンチェスターシティアーセナルエヴァートンレアル・マドリードバルセロナチェルシーリバプール
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