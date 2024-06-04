大谷翔平 メジャーリーグ・ベースボール公式ライセンスBobblehead

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新品未使用未開封MLB公式正規品最新2023年オールスター出場記念発売リミテッドエディション限定1000個のみの貴重なボブルヘッド大谷翔平メジャーリーグ・ベースボール公式ライセンスBobbleheadフィギュア（エンゼルス球場台座付の特別仕様バージョンサイズ：約20cmまた、海外生産品の為、商品によって多少色ムラもあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。◆新品・未開封◆24時間以内発送※最安値のため値下げはご遠慮下さい。※コンビニ払いは不可とさせて頂きます。※コンビニ払い選択後、30分以内のメッセージの返答がない場合、キャンセルさせて頂きます。※コメント無しの即購入OKですが、トラブル防止のため、メッセージのやり取り等コミュニケーションが取れる方の購入検討をお待ちしております。宜しくお願い致しますm(__)m#大谷翔平#限定#1000体