シリアルNo.700 世界限定1,000枚 イチローフォト ミント

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商品詳細
2019年冬購入２０１９年３月引退宣言世界限定１０００枚メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。サイズ・約33.02cm×40.64cm←大きめコイン・39mmブロンズコイン×２個※シリアル番号入り※メジャーリーグ公認ホログラムシール貼付シリアルナンバーが100の倍数のものは世界で10個！表面\u0026水濡れの保護をして梱包し、80サイズで配送予定ですm(__)m野球チーム...大リーグ・MLB
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