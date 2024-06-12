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シリアルNo.700 世界限定1,000枚 イチローフォト ミント
商品番号 U55232604461
商品名

シリアルNo.700 世界限定1,000枚 イチローフォト ミント
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 36,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年冬購入２０１９年３月引退宣言世界限定１０００枚メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。サイズ・約33.02cm×40.64cm←大きめコイン・39mmブロンズコイン×２個※シリアル番号入り※メジャーリーグ公認ホログラムシール貼付シリアルナンバーが100の倍数のものは世界で10個！表面\u0026水濡れの保護をして梱包し、80サイズで配送予定ですm(__)m野球チーム...大リーグ・MLB
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