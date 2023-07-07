ジャイアンツ 原辰徳 Tシャツ 応援歌入り

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最終戦勝ってよかった！4年ぶりのスーパー1-9！！ 今シーズンジャイアンツの応援お疲れ様でした😊来年こそは優勝だー！#ジャイアンツ #巨人 #ジャイアンツファンと繋がりたい #来年は優勝 #ジャイアンツ応援団 #応援歌 #2023シーズン #最終戦