阪神タイガース　ガラコロ　A賞　トートバッグ

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商品詳細
阪神タイガース甲子園球場FC限定ガラコロA賞トートバッグ佐藤輝明未使用ですが確認と撮影のため袋から出しました。折りたたんで発送いたします。細かい事を気にされない方のご購入よろしくお願い致します。野球チーム···阪神タイガース
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