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【激レア！世界960個限定】大谷翔平 回転式 デュアルボブルヘッド
商品番号 U97062860138
商品名

【激レア！世界960個限定】大谷翔平 回転式 デュアルボブルヘッド
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 18,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\\世界960個限定/大谷翔平選手の回転式ボブルヘッド新品、未使用、未開封。こちらのボブルヘッドは球場配布などで配られるボブルヘッドとは違いキメ細やかに作られています。2023年6月初旬から現地エンゼルスタジアムにて世界数量限定960個販売されました。現地エンゼルスタジアム公式チームストアにて購入。MLB(メジャーリーグベースボール）正規品を証明する野球ボールデザインのシリアル番号がプリントされたMLBオーセンティックシールが外箱に貼られています。購入前にコメント下さい！⚠︎他にも大谷翔平選手のグッズ出品しています。おまとめで少しお安くしますので、ご希望の方はコメントにてお知らせください。外箱に傷等ある場合がございます。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。野球チーム···大リーグ・MLB
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