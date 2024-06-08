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ディマリニ　ウィルソン　軟式用バット　アメリカ製　長打連発！
商品番号 Q71434053201
商品名

ディマリニ　ウィルソン　軟式用バット　アメリカ製　長打連発！
ブランド名 ディマリニ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

84センチ、770グラム、67パイややトップバランスグリップ交換済み打球痕は残らず取りましたが、キズあり使用感はあります。（画像参照してください）
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