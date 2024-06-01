イングランド マイケル・オーウェン 長袖ユニフォーム

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リヴァプールやレアル・マドリーなどで活躍しました元イングランド代表・マイケル・オーウェン氏のユニフォームです。サイズ表記が見づらいですが海外Ｓ、アジアＭサイズで、普段Ｍ着用でピッタリでしたが個人的にはピッタリすぎてイマイチでした。前面は星ナシ、ロゴ等にダメージ、背面ナンバーがシワっぽく若干ダメージがあり、内側タグにもダメージありです。着用には支障ないかと思いますので練習着などにどうぞ。カラー...レッドリーグ...その他種類...レプリカユニフォームサイズ...M丈...長袖