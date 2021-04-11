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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ジャイアンツの次期エース候補、山崎伊織選手のルーキーカードに直筆サインが入ったカードです。菅野選手の盲導犬支援活動の販促品として、当選し、保管しておりました。ジャイアンツは公式で現役選手のサインカードが出ないので、貴重な商品かと思います。よろしくお願い致します。野球チーム···読売ジャイアンツ
http://narcologia.ru/goods/financier396960.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi455147.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy880153.html
山崎伊織選手 直筆サイン入り ルーキーカード 読売巨人 ジャイアンツ
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