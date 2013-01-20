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- ★サイン入り★横浜F・マリノス 兵藤慎剛ユニフォーム
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商品詳細
横浜F・マリノス2015年兵藤慎剛選手のものです。凄く薄くなってはいますが、前後両方にサインが入っています。現在は引退されていますので貴重な物かと。マリノスファンの方、是非！#横浜F・マリノス#マリノス#サッカー#Jリーグマリノスグッズ多数出品あり！#るるのマリノスグッズ他にもTシャツ多数出品しています♡̖́-#るるの出品Tシャツはコチラお気軽にコメントどうぞ！
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