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★サイン入り★横浜F・マリノス 兵藤慎剛ユニフォーム
商品番号 P37250851395
商品名

★サイン入り★横浜F・マリノス 兵藤慎剛ユニフォーム
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜F・マリノス2015年兵藤慎剛選手のものです。凄く薄くなってはいますが、前後両方にサインが入っています。現在は引退されていますので貴重な物かと。マリノスファンの方、是非！#横浜F・マリノス#マリノス#サッカー#Jリーグマリノスグッズ多数出品あり！#るるのマリノスグッズ他にもTシャツ多数出品しています♡̖́-#るるの出品Tシャツはコチラお気軽にコメントどうぞ！
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