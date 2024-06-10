THANKYOU202220発クインテット\u0026初勝利8投手缶バッジ全9点○平内龍太×4○大勢○井上温大○堀田賢慎○赤星優志○ポランコ―――――――――全て未使用品ですが初期傷等あると思います。素人保管なので気になる方はご遠慮ください。※27日までの出品でそれ以降は削除します詳しくはプロフィール読んでください※バラ売りの場合1点¥500普通郵便での発送です+¥130でメルカリ便に変更も可能です※複数ご購入の場合はメルカリ便での発送ですまとめ売りの場合若干値下げさせていただきます※定価以下での出品なので値下げ交渉はご容赦ください―――――――――#11#平内龍太#15#大勢#23#グレゴリー・ポランコ#31#赤星優志#91#堀田賢慎#97#井上温大野球チーム···読売ジャイアンツ種類···その他



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