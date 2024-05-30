テニス練習用　リバウンドネット

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１度だけ使用しました。芝の上で使用したので接合部や地面接地部に傷はありますがその他は大きく目立つものはないかと思います。自宅の庭で使用する予定でしたがスペースの確保が難しくなったので必要な方にお譲り致します。確認したところ取扱説明書に書いてある部品は揃っています。収納ケース付きになります。お品物の状態や付属品は写真にてご確認下さい。すべて収納ケースに入れ、その上からプチプチとストレッチフィルムで梱包し発送致します。綺麗かと思いますが使用品になりますので新品同様をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。以下、ネットより商品詳細です。【商品名】テニス練習用リバウンドネット【品番】TRB-02020【価格(税込)】¥29,800(台)【仕様・概要】フレーム：2m(幅)×2m(高)19mm(φ)×1.2mm(厚)スチールパイプ杭4本、袋付9kg【テニス練習用リバウンドネットについて】・テニスの戦術確認等に便利です。・一人で練習ができる最良のネットです。・フォア、バック、サーブ、ボレー等全ての練習ができる2×2mサイズですので初心者より上級者まで幅広くご使用いただけます。・ネットは4周に幅広のターポリンで補強しており、取り付けはマジックテープで簡単です。・支えパイプの調整によりリバウンド面の角度を自由にかえられます。