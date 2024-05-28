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ネイマール　レプリカユニフォーム
商品番号 D26435684962
商品名

ネイマール　レプリカユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイマール選手のレプリカユニフォームです。サイズが合わなくなったため、出品しました。2019/2020シーズンのもので、1989/90シーズンの復刻デザインになります。大きく汚れや、穴などはありませんが、4枚目のようなほつれがあるため、ご理解の上ご購入頂ければと思います。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering2479.html
http://narcologia.ru/goods/unusable649974.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce364855.html

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