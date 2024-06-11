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軟式少年用【MIZUNO/ミズノ】BEYONDMAX ビヨンドマックス EV
商品番号 V41369455188
商品名

軟式少年用【MIZUNO/ミズノ】BEYONDMAX ビヨンドマックス EV
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軟式少年用　MIZUNO/ミズノBEYONDMAXビヨンドマックスEV1CJBY103サイズ　80cm/6.7cmこちらはいただきもののため、使用期間については把握しておりませんのでご了承ください。✨商品状態✨傷汚れや使用感のあるユーズド品です。大きい傷や割れなどの破損は見当たりませんでした。試打はしておりませんのであらかじめご容赦ください。グリップテープは劣化しておりますので巻き直しをおすすめします。写真で必ず状態をご確認下さい！発送は記載の期日内までにさせていただきます！お急ぎの対応はお受けできかねますm(__)m
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