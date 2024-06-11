軟式少年用【MIZUNO/ミズノ】BEYONDMAX ビヨンドマックス EV

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軟式少年用 MIZUNO/ミズノBEYONDMAXビヨンドマックスEV1CJBY103サイズ 80cm/6.7cmこちらはいただきもののため、使用期間については把握しておりませんのでご了承ください。✨商品状態✨傷汚れや使用感のあるユーズド品です。大きい傷や割れなどの破損は見当たりませんでした。試打はしておりませんのであらかじめご容赦ください。グリップテープは劣化しておりますので巻き直しをおすすめします。写真で必ず状態をご確認下さい！発送は記載の期日内までにさせていただきます！お急ぎの対応はお受けできかねますm(__)m