田中将大　斎藤佑樹　直筆サイン色紙　二枚セット

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商品詳細
野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス日本ハムファイターズ 斎藤佑樹楽天 ヤンキース 田中将大 宛名 シミ有り。直筆サイン色紙
http://narcologia.ru/goods/Adder762075.html
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