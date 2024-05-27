YONEX VCORE PRO 104 G2 ヨネックス ブイコア 硬式

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✨人気テニスブランドのYONEXVCOREPRO104になります✨【カタログ値】レンジ：27inchヘッドサイズ：104平方inchバランス：325mmストロングパターン：16/19ウエイト：290gグリップ：2ヘッド部先端側に使用に伴う傷はございますが、そこまで気にならずご利用頂けると思います。ガット・グリップ共にそのままご利用頂けますが、気になる様であればご購入後に交換お願い致します。中古品だと理解した上でのご購入よろしくお願い致します。新品と同様のコンディションをお求めの方は、ご購入をお控え下さい。ハッシュタグをクリックして頂くと他のスポーツ商品もご覧になれますので、是非一緒にご覧下さい‼️#ケイSHOPスポーツ