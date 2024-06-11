【35球】ソフトテニス・軟式テニスボール

ソフトテニス（軟式テニス）ボールの中古品です。【35球】内、20球ほどがアカエムボール3球ほどダンロップボールその他はロゴが消えており確認できませんでした。週に2.3回、3時間ほどの練習に使っていました。購入より半年以内のモノがほとんどです。オムニコートで使用したモノですので基本的に土汚れはないと思います。メーカーロゴが完全に消えているモノもあります。クラブチーム名の印字が残っているモノもあります。しばらく自宅保管をしておりましたので写真では空気が抜けている物もありますが入れれば使えると思います。空気を入れたり、抜いたりせずに送る予定ですが送箱の大きさによっては抜く事もあるやもしれません。中古品である事をご理解頂ける方のみ、ご購入下さい。現状値下げは考えておりません。#アカエム #ソフトテニス #ソフトテニスボール#軟式テニス #軟式テニスボール #ダンロップ #スリクソン



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