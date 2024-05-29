特価／古代ミュウ【特典で最大800円引】ポケモンカード

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#11あーち----古代ミュウのカードです。こちらはあまり出回っていないのではないかと思います。ミュウが好きな方やコレクションしている方はぜひ。状態に関して画像で確認して納得して頂ける方はよろしくお願いします。※梱包は折れ、防水対策をして発送致します。※特典※他の#KGDHあーちゃんに出品させて頂いている商品をご購入で特典とさせて頂きます。コメントよりご希望下さい。①【こちらの商品】＋【KGDHあーちゃんの商品1点】100円引②【こちらの商品】＋【KGDHあーちゃんの商品2点】200円引③【こちらの商品】＋【KGDHあーちゃんの商品3点】300円引④【こちらの商品】＋【KGDHあーちゃんの商品4点】500円引⑤【こちらの商品】＋【KGDHあーちゃんの商品5点】800円引※2021年9月25日までの特典とさせて頂きます。----出品中のカテゴリ検索カード/ゲーム/DVD/本はコチラ#KGDHあーちゃん----【検索用語】#ポケモンカード#ポケカ#pokemoncard#ポケモ#レア#キラ#希少#しんしゅポケモン#ミュウ#古代ミュウ#ひかる#ミュウツー#ピカチュウヒーンン218