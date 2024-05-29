アイク・イーヴランド 誕生日グッズ フルセット(ボイス＆壁紙なし)

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去年購入しました。ボイスと壁紙は付きません。中身確認のため開封しましたが、すぐに戻し保管しておりました。初期傷などの責任は負いかねますのでご了承ください。バラ売り不可即購入OK人気タイトル···にじさんじ