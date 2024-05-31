マッチペア　国内正規品　現行モデル　極美品　ヘッド　エクストリーム　MP G3

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商品詳細
マッチペア2本セットになります。重量、バランス、スイングウェイト、パフォーマンススイングを揃えました。国内正規品現行モデルヘッドエクストリームMPHEADEXTREMEMPオーセチックグリップサイズ 3肘の怪我により、ほぼほぼ出番がありませんでした。極上美品になります。写真をご参照ください。ケース使用感あり。実測値ストリングスなし318gストリングスは、HEADのホークパワー125を張っています。①WILSONレザーグリップに変更済みテンション 35ポンド重量 331g静止バランス 325スイングウェイト 320パフォーマンススイングウェイト 325.6②HEADレザーグリップテンション 31ポンド重量331g静止バランス 325スイングウェイト 319パフォーマンススイングウェイト 325基本スペックウェイト:300gストリングパターン:16/19ヘッドサイズ:100inバランス:320mmフレーム厚:23/26/21mmグリップサイズ···3
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