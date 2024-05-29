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★ カスタムアイシードール　★ フェイス　ほんわりちゃん
商品番号 J68140922037
商品名

★ カスタムアイシードール　★ フェイス　ほんわりちゃん
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 173,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイシードールをカスタムしました、ドールでのお譲りはご相談下さい^_^試行錯誤しながらの、超初心者の為、、、出来はまだまだイマイチです。削りムラや、塗りムラ、作りの甘さあると思うので、それをご了解頂ける方でお願い致します。フェイスのみ。ネジ、ギミックは付属し★白肌。★メイク後につや消しスプレー★口元と鼻をルーターでゴリゴリしました。★パステルやアクリル絵具でメイクしてあります。icyドールアイシードールネオブライスカスタムドール、アウトフィット、アリス、ブライス#アイシードール#アイシードールつり目アイデア5980
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