★ カスタムアイシードール　★ フェイス　ほんわりちゃん

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商品詳細
アイシードールをカスタムしました、ドールでのお譲りはご相談下さい^_^試行錯誤しながらの、超初心者の為、、、出来はまだまだイマイチです。削りムラや、塗りムラ、作りの甘さあると思うので、それをご了解頂ける方でお願い致します。フェイスのみ。ネジ、ギミックは付属し★白肌。★メイク後につや消しスプレー★口元と鼻をルーターでゴリゴリしました。★パステルやアクリル絵具でメイクしてあります。icyドールアイシードールネオブライスカスタムドール、アウトフィット、アリス、ブライス#アイシードール#アイシードールつり目アイデア5980
http://narcologia.ru/goods/Taipei611071.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral731032.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper801309.html
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