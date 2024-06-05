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リボンの騎士　サファイア　2体セット
商品番号 B31971619850
商品名

リボンの騎士　サファイア　2体セット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 183,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/2天使の窓にて店舗購入。新品未使用。完備品、レシートあります。買ってから一切開けてません。付属のショッパーもお付け致します。コンビニ支払いの方はコメントしてからお願いします。多少でしたらお値引可能ですのでお気軽にコメントしてください。※こちら2体セットになります。※単品購入は不可です。※レシート欲しい方はコピーになります。
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