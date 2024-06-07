【Herman Miller】3rdモデル 　 ヴィンテージ 溶接取れアリ 12

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【メーカー】：HermanMiller／ハーマンミラー【品名】：イームズサイドシェルチェアスタッキングベースヴィンテージEames【状態】：傷や汚れ、小穴等見受けられます。使用には問題ございませんが、金属の溶接部分が１箇所取れてしまっております。画像にてご確認ください。※脚の部分は同じ画像を使用させていただいております。【在庫】：多数ございます。【発送】：脚と座面を分解して発送させていただきます。到着後ボルトをしめて組み立ててください。