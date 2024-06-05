ニトリ　ソファーベッド　Ｎシールド　ブラック　所沢から30km圏内配送無料

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引っ越しに伴い出品致します。足がメッキ加工したタイプで、幅が195cmの1つ前のモデルです。購入は7万円くらいでした。購入は2019年カバーを使用していたので目立つキズとかはありません。送料が高くなるので引取りできる方が良いと思います。男性二人なら持ち上がります。ハイエースとかなら積載出来ます。直接引取希望。30km以内の場所なら無料配送いたします。埼玉県所沢市発送発送も対応致しますが、メルカリの大型たのメル便を利用予定。送料は全国一律¥25400となるようです。中古につき、神経質な方はお控え下さい。主な張り地···人工皮革（合成皮革）クッション材···Sバネ・S型スプリング機能···手動リクライニングカラー···ブラック■ベッド時サイズ(約)：幅125×奥行195×高さ41cm■ソファ時サイズ(約)：幅195×奥行101×高さ123cm座面高：41cm■脚高12cm6Hの鉛筆の芯で引っ掻いてても傷がつかない丈夫な素材「N-シールド」を採用。傷にとても強く、表面剥離しにくい耐久性があります。見た目の劣化がしにくく、天然皮革と違い保湿ケアも不要。お手入れも簡単にできます。●素材合成皮革 フェイクレザー重量約52kg