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冨士ファニチア 本革 オットマン付き リクライニングソファ レザー
商品番号 Y44824661141
商品名

冨士ファニチア 本革 オットマン付き リクライニングソファ レザー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 37,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

冨士ファニチアのリクライニングソファです。使用しなくなった為、出品します！本革でオットマン付き。状態も良いと思います！※あくまでも中古品のため、ご理解ある方でよろしくお願いします。#ソファ#ソファー#リクライニングソファ#リクライニングソファー#リクライニング#オットマン#本革#レザー#オットマン
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