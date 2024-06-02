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益子焼　青磁釉茶碗　茶碗　骨董
商品番号 V55919196035
商品名

益子焼　青磁釉茶碗　茶碗　骨董
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用。大きさ：高さ約8㎝直径11.8㎝重さ：375g※未使用ですが長期保管の為箱に汚れが見られます。
http://narcologia.ru/goods/flight936228.html
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http://narcologia.ru/goods/providence244194.html
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