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【良品】unico ALBERO オットマン ブラウン
商品番号 R77476940166
商品名

【良品】unico ALBERO オットマン ブラウン
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 7,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

unicoウニコALBEROアルベロPVCレザーブラウン北欧ヴィンテージスタイルのインテリアで人気のウニコのアルベロシリーズのオットマンです。リビングやベッドルームなど、サイズも手頃ですのでソファと合わせてももちろん、単体でのご使用もおすすめです。サイズ:幅63cm奥行44cm高さ40cm状態:角に1箇所傷がありますが、その他は特に目立つ傷汚れ等無く良品と言えます。ぐらつき無く、クッションに目立ったへたりも無く使用に問題はありません。あくまで中古品としてご理解をお願い致します。緩衝材と段ボールにて梱包し発送致します。◎匿名配送◎２４時間以内発送
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