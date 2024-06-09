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ロイヤルドルトン●クラシックプー●ハッピーバースデー　ギフトセット●ベビー用食器
商品番号 M57112329201
商品名

ロイヤルドルトン●クラシックプー●ハッピーバースデー　ギフトセット●ベビー用食器
ブランド名 ロイヤルドルトン
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルドルトン　クラシックプー　ハッピーバースデー　陶器製　ベビー食器セットです。とても素敵なお品です。●新品・箱入り箱にはテープ跡・よごれ等ございます。●プレート皿・ボウル・マグカップのセットです。●サイズ・プレート皿　直径約20センチ￼・ボウル　直径約15センチ×高さ約5センチ￼・マグカップ　口径約9センチ×高さ約7.5センチ￼●ご購入前にプロフィールをご参照いただきますようお願いいたします。●発送は原則週1日のみとなります。最大1週間ほどお時間をいただく場合がございます。お急ぎの場合は対応できることもありますので、コメント欄よりご相談ください。royaldoulton
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