ロイヤルドルトン●クラシックプー●ハッピーバースデー　ギフトセット●ベビー用食器

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商品詳細
ロイヤルドルトン クラシックプー ハッピーバースデー 陶器製 ベビー食器セットです。とても素敵なお品です。●新品・箱入り箱にはテープ跡・よごれ等ございます。●プレート皿・ボウル・マグカップのセットです。●サイズ・プレート皿 直径約20センチ￼・ボウル 直径約15センチ×高さ約5センチ￼・マグカップ 口径約9センチ×高さ約7.5センチ￼●ご購入前にプロフィールをご参照いただきますようお願いいたします。●発送は原則週1日のみとなります。最大1週間ほどお時間をいただく場合がございます。お急ぎの場合は対応できることもありますので、コメント欄よりご相談ください。royaldoulton
http://narcologia.ru/goods/tenet86963.html
http://narcologia.ru/goods/slide954587.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless934159.html
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ロイヤルドルトン バニキンズセット www.krzysztofbialy.com
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