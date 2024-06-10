蓋付き小鉢　専用箱入り

お皿/お椀/デザート食器...小鉢,その他.セット(3つ以上)素材...陶磁器蓋付き小鉢 専用箱に入ったまま棚保管していました。未使用ですが、小鉢底は専用箱の擦り傷が付いています。箱も保管キズあります。



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