当方の出品物を御覧頂きましてありがとうございます。【商品の状態】新品(未使用・未開封)※内容チェック無(内容に異状があった場合、当方では一切対処出来ません。購入者様でメーカー対応お願い致します。)【値下／取置き・専用】不可※商品そのものの代金は定価以下にしていますが送料を含めた上で出品手数料等の調整をしています。発送方法を着払いにして良ければ出品価格自体は少し下げられますが結果として配達時に送料を払って頂くので大して変わりはありません。そもそも、送料を当方が負担する気は更々ありませんので商品価格のみ考えている方は手を出さない事をおすすめします。【発送】郵送(ゆうゆうメルカリ便ゆうパック80サイズ)※発送に時間を頂く場合があります。【ヤフオクへの同時出品／ペット・喫煙】無【その他】▼素人保管です。神経質な方は購入を御遠慮ください。▼いいねは極力しないでください。▼気持ち良く取引する為にマナーやモラルに欠ける言動や行動はしないようお互いに心掛けましょう。不明点はコメント欄より自由に御質問ください。#THERMOS#ステンレス製携帯魔法瓶#750ml#スモークブラック



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