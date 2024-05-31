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希少 レア エレキギター ビザールギター
商品番号 R58384514642
商品名

希少 レア エレキギター ビザールギター
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 37,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少レアエレキギター（真ん中）両サイドのギターは売り物ではありません。音でます弦高やや高めですが普通にチューニングして弾けます断捨離中につき大特価！なかなか出会えいギターやと思います！#supro#airline#eastwood#national#gibson#fender
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