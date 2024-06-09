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- 袋C東洋ガラス オリジナルグラスウェア 招き猫 天開グラスペア
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商品詳細
この商品はオリジナルグラスウェア 招き猫 天開グラスペアになります。未開封品で、写真撮影のため開封しました。長期自宅保管をしていたので、神経質な方はご遠慮ください。念のために、私のプロフィールや評価にも目を通していただけると助かります。グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス#東洋ガラス＃招き猫
http://narcologia.ru/goods/freshman651556.html
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