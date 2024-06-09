

WEDGWOOD ウェッジウッド 英国 アンティーク 美品 飾り皿 ケーキ皿 - 食器



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ウェッジウッド オズボーン 持ち手付きケーキ皿 - アンティーク ...

ウェッジウッドの天使モチーフケーキプレートです。直径22.5cm。英国アンティーク好きな方いかがですか。美品です。箱あります。状態は写真で確認してください。明るいブルーに天使モチーフが美しいプレートです。少し大き目なので多用途に使えると思います。全体に状態良好ですが古いものであることをご理解の上ご検討ください。カラー···ブルー種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···中（直径：18.0～24.9cm）形状···丸