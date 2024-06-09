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WEDGWOOD　ウェッジウッド　　英国　アンティーク　美品　飾り皿　ケーキ皿
商品番号 D23127290921
商品名

WEDGWOOD　ウェッジウッド　　英国　アンティーク　美品　飾り皿　ケーキ皿
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドの天使モチーフケーキプレートです。直径22.5cm。英国アンティーク好きな方いかがですか。美品です。箱あります。状態は写真で確認してください。明るいブルーに天使モチーフが美しいプレートです。少し大き目なので多用途に使えると思います。全体に状態良好ですが古いものであることをご理解の上ご検討ください。カラー···ブルー種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···中（直径：18.0～24.9cm）形状···丸
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