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新品未使用 有田焼 錦松梅 光峰作
商品番号 Y16390189455
商品名

新品未使用 有田焼 錦松梅 光峰作
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用★有田焼★錦松梅光峰作★食器２点★らくらくメルカリ便・今月7/1に中身だけ取出しの、未使用品になります・丸形の容器の裏底ネーム入り近くに、元から焼凹みアリ⚠自宅保管品になりますご納得頂いた上で購入願います#錦松梅#錦松梅食器#錦松梅華山#錦松梅光峰作#食器#器#和柄食器#有田焼#華山窯#唐草#置物#小物入れ
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