座椅子 二人掛け 4WAY 使い分け リクライニングソファ 【ブラウン】

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・素材張り材：ポリエステルクッション材：ウレタンフォーム100％構造部材：鉄・商品サイズ119*77*54cm・梱包数1・梱包サイズ56.5*32.5*120cm・重量（N.W.）13.1kg・重量（G.W.）15kg・組立品/完成品完成品シーンごとに楽しめる4WAY座椅子Type01 ソファType02 カウチType03 ロングクッションType04 ソファベッド左右でそれぞれ動くリクライニング椅子の背もたれの角度調整は左右に独立しています。どちらの方も自分のニーズに合わせて、いつでも心地よい角度に調節できます。ちょうど良い角度に背もたれ14段階14段階の調節機能で、自由自在に姿勢を変えることができます。背もたれを立ててテレビを見るのに最適で、少し傾ければくつろぎのリラックスタイム♪完全に水平に調整すれば、心地よい快眠モードへと移行できます！高品質な座り心地厚さ約20cmの座面で、体圧をバランスよく分散させることで体にフィットし、疲れた体を優しく包み込んでくれます。弾力性とふんわりしたクッション性だからより快適にお過ごしいただけます。ロングクッションを2つセットにしてお届け枕にしたり腰当てにしたり、自由に使えるボリュームあるクッションが付属してます。しっかりとした弾力性でソファと同色、2つセットにしてお届け。ファブリック生地通気性がよくサラッとした肌触りのファブリック生地で季節を問わず年中心地よくお使いいただけます。背もたれの裏側も、表生地を使用しています！折りたたむと、よりコンパクトに背もたれに折りたたみ用のギアが入っていますので、簡単にコンパクトに収納できます。スペースを取らずに片付けることができるので、お部屋のレイアウトも自由自在！届いたらすぐに使える完成品折り畳んだ背を起こし固定します。クッションをファスナーでつなげればもう完成、すぐに使えます。移動楽々簡単に折りたたんで収納できるので、場所を取らずにスッキリ片付けられます。さまざまなシーンで自在に移動できるので、快適なくつろぎをどこでもお楽しみいただけます。「和室で」「リビングで」「ベランダで」