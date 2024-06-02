LA AMYS ラエミーズ　スクエア角皿【未使用品】

お洒落なハーブ柄のLAAMYSラエミーズです。料理研究家井上絵美さんプロデュース使いやすいスクエア皿です。ラエミーズハーブカレ・ファミーユ※バラ売り不可※ 大皿１枚小皿５枚サイズ大皿約25.5㎝小皿約15㎝仕様:食器洗浄機OKレンジ:温め程度オーブン:不可未使用品です、特記する傷や汚れもなく美品ですが共箱がございませんのでご了承のうえご検討下さい。



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