掛け軸 祥風 紅富士白馬図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸祥風紅富士白馬図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）405×1050ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 祥風 紅富士 赤富士 白馬 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#祥風#紅富士#赤富士#白馬#吉祥開運#富士山#富士#霊峰#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物